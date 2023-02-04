Український фрістайліст здобув першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу

Український фрістайліст Дмитро Котовський здобув першу перемогу на рівні Кубка світу з лижної акробатики в американському Дір Веллі.

У фіналі чоловічих змагань 21-річний Котовський виконав стрибок "Ураган" (складність – 5.2 бали). Котовський набрав 138,82 бала та завоював золото.

"Дуже радий. Не знаю, як сказати про свої почуття. Це неймовірно, у мене немає слів. Перед фінальним стрибком трохи нервував, але знав, що маю робити і зробив це", — сказав Котовський.

Зазначимо, що для збірної України це є п'ятою перемогою в історії чоловічої лижної акробатики на рівні Кубка світу.

Також це перше золото для України за останні вісім років. Востаннє першим на етапах Кубка світу ставав український олімпійський чемпіон Олександр Абраменко у 2015 році.