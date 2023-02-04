Українець Мудрик провалив свій перший матч за "Челсі" у стартовому складі

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик уперше вийшов у стартовому складі на матч чергового туру АПЛ проти "Фулхема" (0:0).

22-річний футболіст відіграв 45 хвилин, на його рахунку не було ударів. Загалом Мудрик зробив 19 дотиків і 11 точних пасів із 16 (69% точність). Михайло мав одну виграну дуель з п'яти і 6 втрат.

За проведений час на полі у Мудрика було 0 створених шансів, 0 ударів, 0 пасів у чужому штрафному майданчику, 0 обіграшів та 0 фолів з боку суперника.

Статистичний портал WhoScored поставив українцеві оцінку 6.0. Це найгірший показник у команді. Ресурс SofaScore оцінив виступ Мудрика о 6.4. Нижчий рейтинг має лише Кай Хавертц.

"Мудрик? Таке трапляється з молодими гравцями. У нього була сильна застуда цього тижня, він відчував важкість у ногах. Ми не хотіли їм ризикувати. У нас були заміни, Мадуеке добре увійшов у гру", - сказав після матчу наставник "синіх" Грем Поттер.

Нагадаємо, "Челсі" заплатив "Шахтарю" за Михайла Мудрика 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів прописано в угоді бонусами. Футболіст підписав контракт із топ-клубом АПЛ на 8,5 років.