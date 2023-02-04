Футболіст "Шахтаря" перейшов до клубу другого австрійського дивізіону

Гравець виступатиме в Австрії.

Футболіст
Контракт футболіста належить "Шахтарю"
© Фото из соцсетей

Український хавбек донецького "Шахтаря" Богдан В'юнник виступатиме у другому дивізіоні чемпіонату Австрії.

В'юнник підписав контракт з австрійським клубом "Грацер" (ДАК) на правах оренди до кінця сезону 2022/23.

Зазначимо, що восени Богдан грав за "Цюріх" (14 матчів, без забитих голів, 1 асист), але взимку залишив швейцарський клуб.

20-річний В'юнник є вихованцем харківського футболу, а гравцем "Шахтаря" став у 2017 році. У складі донеччан провів п'ять матчів.

Нагадаємо, "Шахтар" закінчив першу половину сезону української Прем'єр-ліги на другому рядку. Також донеччани посіли третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів і у лютому в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи зустрінуться з французьким "Ренном".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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