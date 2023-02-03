Польща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді

Серед цих країн, зокрема буде Велика Британія та держави Євросоюзу, інформує ZN.ua.

Польща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді
© eurosport.yahoo.com

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що близько 40 країн можуть виступити проти участі у майбутній паризькій Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі. Про це повідомляє DW.

«Я думаю, що наступного тижня... побачить світ дуже тверда позиція з боку представників цих 40 країн», – зазначив Бортничук.

За словами міністра країни будуть «дуже чітко виступати проти участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх»

Він додав, що серед цих держав можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. Бортнічук також згадав Сполучені Штати, хоча Білий дім напередодні заявив, що підтримає дозвіл російським і білоруським спортсменам змагатися під "нейтральним прапором".

Водночас, заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський в ефірі RMF FM заявив, що диктатори Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки. Відтак, обмеження участі російських і білоруських спортсменів великому спорті є формою протидії російській пропаганді.

«Моя особиста думка така: якщо спортсмени з Росії і білорусі були би допущені до Ігор в 2024 році, то ми повинні бойкотувати ці Ігри, не повинно бути участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет», – сказав Яблонський.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
"Росіяни – олімпійські чемпіони зі злочинів": Володимир Кличко записав звернення до президента МОК"Росіяни – олімпійські чемпіони зі злочинів": Володимир Кличко записав звернення до президента МОК
Футболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцемФутболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцем
Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБАБаскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА
Футболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІФутболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІ
МОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спортМОК назвав дві умови для повернення росіян у світовий спорт
Блок рекламы


Похожие новости
НОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусівНОК України підтримав можливість бойкоту Олімпіади-2024 у разі допуску росіян та білорусів
Відомий український бодібілдер загинув на війні проти РосіїВідомий український бодібілдер загинув на війні проти Росії
Український олімпійський чемпіон отримав тяжку травму і може завершити кар'єруУкраїнський олімпійський чемпіон отримав тяжку травму і може завершити кар'єру
На війні з Росією загинув відомий український тренер з боксуНа війні з Росією загинув відомий український тренер з боксу
"Динамо" віддало українського нападаючого в оренду до кіпрського клубу"Динамо" віддало українського нападаючого в оренду до кіпрського клубу
Латвія готова бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі допуску росіян та білорусівЛатвія готова бойкотувати Олімпіаду-2024 в разі допуску росіян та білорусів
Футболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІФутболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІ
Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБАБаскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА
Санкції проти Росії та Білорусі ухвалені одноголосно і не підлягають обговоренню – МОКСанкції проти Росії та Білорусі ухвалені одноголосно і не підлягають обговоренню – МОК
"Евертон" українця Миколенка призначив нового головного тренера"Евертон" українця Миколенка призначив нового головного тренера
Последние новости
Подгружаем последние новости