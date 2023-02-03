Польща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді

Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що близько 40 країн можуть виступити проти участі у майбутній паризькій Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі. Про це повідомляє DW.

«Я думаю, що наступного тижня... побачить світ дуже тверда позиція з боку представників цих 40 країн», – зазначив Бортничук.

За словами міністра країни будуть «дуже чітко виступати проти участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх»

Він додав, що серед цих держав можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. Бортнічук також згадав Сполучені Штати, хоча Білий дім напередодні заявив, що підтримає дозвіл російським і білоруським спортсменам змагатися під "нейтральним прапором".

Водночас, заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський в ефірі RMF FM заявив , що диктатори Путін і Лукашенко використовують спорт, для зміцнення своєї підтримки. Відтак, обмеження участі російських і білоруських спортсменів великому спорті є формою протидії російській пропаганді.

«Моя особиста думка така: якщо спортсмени з Росії і білорусі були би допущені до Ігор в 2024 році, то ми повинні бойкотувати ці Ігри, не повинно бути участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет», – сказав Яблонський.