Польща очікує, що 40 країн виступлять проти участі спортсменів з Росії та Білорусі на Олімпіаді
Серед цих країн, зокрема буде Велика Британія та держави Євросоюзу, інформує
Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив, що близько 40 країн можуть виступити проти участі у майбутній паризькій Олімпіаді спортсменів з Росії та Білорусі. Про це
«Я думаю, що наступного тижня... побачить світ дуже тверда позиція з боку представників цих 40 країн», – зазначив Бортничук.
За словами міністра країни будуть «дуже чітко виступати проти участі росіян і білорусів в Олімпійських іграх»
Він додав, що серед цих держав можуть бути члени Європейського Союзу та Великобританія. Бортнічук також згадав Сполучені Штати, хоча Білий дім напередодні заявив, що підтримає дозвіл російським і білоруським спортсменам змагатися під "нейтральним прапором".
Водночас, заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський в ефірі RMF FM
«Моя особиста думка така: якщо спортсмени з Росії і білорусі були би допущені до Ігор в 2024 році, то ми повинні бойкотувати ці Ігри, не повинно бути участі в таких Іграх. Це тиск, який ми повинні здійснити на Міжнародний олімпійським комітет», – сказав Яблонський.