"Челсі" оформив рекордний трансфер в історії англійського футболу

Лондонці підписали аргентинця.

Енцо виступатиме у Лондоні
© Marca

Аргентинський хавбек "Бенфіки" Енцо Фернандес став футболістом "Челсі".

Цей перехід став рекордною покупкою в історії англійського футболу. "Челсі" заплатить за аргентинського футболіста 121 млн. євро – це рекордна сума для Англії. До цього рекорд належав трансферу Джека Гриліша, за якого "Манчестер Сіті" заплатив "Астон Віллі" близько 100 млн. доларів.

Також перехід Енцо Фернандеса став шостим найдорожчим трансфером в історії футболу.

У заяві "Бенфіки" підтверджується угода з "Челсі" на суму 121 млн. євро плюс бонуси, а також 25% від цієї суми отримає "Рівер Плейт". Аргентинський півзахисник підписав контракт із "синіми" до червня 2031 року.

Енцо Фернандес виступав за "Бенфіку" з липня 2022 року. Цього сезону аргентинець забив чотири голи і зробив сім результативних передач у 29 зустрічах за команду у всіх змаганнях.

Також Енцо у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу-2022 у Катарі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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