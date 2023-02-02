На війні з Росією загинув відомий український тренер з боксу

Боєць віддав життя за країну.

На війні з Росією загинув відомий український тренер з боксу
Вугледар знаходиться в Донецькій області
© Фото из открытых источников

Відомий український тренер Олександр Воробйов загинув у районі Вугледару, повідомляє SportArena.

Олександр Воробйов – відомий український тренер з боксу. Його вихованці неодноразово вигравали чемпіонати України у різних вікових категоріях, а також перемагали на міжнародних змаганнях.

Олександр Воробйов добровольцем воював у зоні АТО у період з 2017-го до 2021-го року, а після початку повномасштабного військового вторгнення Росії вступив до ЗСУ.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Вугледар є однією з найгарячіших точок на фронті, а російські війська штурмують місто щодня протягом кількох місяців.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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