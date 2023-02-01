Боєць ЗСУ показав МОК зруйнований росіянами спортивний комплекс у Бахмуті

Командир окремої групи аеророзвідки ЗСУ Роберт Бровді (позивний "Мадяр") показав, як зараз виглядає спортивний комплекс "Металург" у Бахмуті.

"Треба справді щось робити з небажанням МОК прислухатися до закликів про неможливість участі у майбутній Олімпіаді збірної країни-агресора. У спорті, який об'єднує, не можуть брати участь спортсмени з країн, які агресивно знищують своїх сусідів, цілі культури, а в даному випадку Україну. Ретельно випалюючи кожен її метр, вбиваючи наших громадян, знущаючись і розвалюючи наші міста, намагаючись знищити нас як націю", - повідомив боєць.

Нагадаємо, днями Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Після слів про готовність скасувати ізоляцію російських спортсменів президент України Володимир Зеленський запросив голову МОК Баха до Бахмута.