Футболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІ
Ілля Забарний може продовжити кар'єру в Англії.
Захисник київського "Динамо" Ілля Забарний близький до переходу в англійський "Борнмут".
Про це
За інформацією джерела, клуби практично узгодили трансфер. У вівторок, 31 січня, футболіст збірної України вирушить до Англії для проходження медогляду та підписання контракту.
Раніше "ТаТоТаке"
"Борнмут" після 20 турів займає 18-ту позицію в зоні вильоту турнірної таблиці АПЛ. Трансферне вікно в Англії закривається у ніч на 1 лютого.
20-річний Ілля Забарний є вихованцем "Динамо" та виступає за основну команду киян з 2019 року. За збірну України захисник провів 24 матчі.