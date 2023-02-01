Футболіст "Динамо" та збірної України близький до трансферу в клуб АПЛ – ЗМІ

Ілля Забарний може продовжити кар'єру в Англії.

Футболіст
Забарний є одним із найперспективніших гравців "Динамо"
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Захисник київського "Динамо" Ілля Забарний близький до переходу в англійський "Борнмут".

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби практично узгодили трансфер. У вівторок, 31 січня, футболіст збірної України вирушить до Англії для проходження медогляду та підписання контракту.

Раніше "ТаТоТаке" стало відомо, що "Динамо" веде переговори щодо Забарного з клубом АПЛ, а сума трансферу може становити 25 мільйонів євро.

"Борнмут" після 20 турів займає 18-ту позицію в зоні вильоту турнірної таблиці АПЛ. Трансферне вікно в Англії закривається у ніч на 1 лютого.

20-річний Ілля Забарний є вихованцем "Динамо" та виступає за основну команду киян з 2019 року. За збірну України захисник провів 24 матчі.


Данило Слесь, ZN.ua





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