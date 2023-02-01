Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА

Дмитро Скапінцев показав результативну гру.

Баскетболіст збірної України провів яскравий матч у Лізі розвитку НБА
Скапінцев грає за океаном
© Федерація баскетболу України

Центрової збірної України Дмитро Скапінцев став автором дабл-дабла у матчі Ліги розвитку НБА.

Українець вийшов на майданчик у складі "Вестчестер Нікс" проти "Лейкленд Меджік" та допоміг своїй команді перемогти з рахунком 114:113.

Скапінцев зумів набрати 15 очок, а також здійснити 11 підбирань, оформивши дабл-дабл – двозначну результативність у двох показниках. Також у його активі 2 передачі, 1 перехоплення та 2 блок-шоти за 30 хвилин на майданчику.

Дмитро Скапінцев у середньому грає 14,2 хвилини, набираючи 5,8 очка та роблячи 5,6 підбирання. Ліга розвитку НБА – турнір фарм-клубів, у якому перспективні гравці мають можливість заявити про себе.

24-річний Скапінцев раніше грав за "Київ-Баскет", а свої виступи за океаном гравець розпочав у листопаді минулого року.


Данило Слесь, ZN.ua





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