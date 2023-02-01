Помер легендарний канадський хокеїст Боббі Галл

Спортсмену було 84 роки.

Помер легендарний канадський хокеїст Боббі Галл
Галл увійшов до топ-100 легендарних гравців НХЛ
© NHL

Знаменитий канадський хокеїст Боббі Галл помер у віці 84 років, про що повідомила прес-служба НХЛ.

Канадець виступав на позиції форварда і отримав прізвисько "Золота ракета" за свій стиль гри та світле волосся.

Галл провів понад 20 сезонів у НХЛ та ВХА. Він став володарем Кубка Стенлі сезону-1960/61 у складі "Чикаго Блек Хокс", а також чемпіоном ВХА (1975/76, 1977/78) з "Вінніпег Джетс".

Нападник 12 разів брав участь у Матчах усіх зірок НХЛ із 1960 по 1972 рік, а також грав за збірну Канади у Суперсерії 1974 року. Галл є членом Залу хокейної слави (1983) та Залу спортивної слави Канади (1988). У НХЛ він набрав 1170 (610+560) очок у 1063 матчах, а у плей-офф на його рахунку 119 матчів та 129 (62+67) очок.


Данило Слесь, ZN.ua





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