Помер легендарний канадський хокеїст Боббі Галл

Знаменитий канадський хокеїст Боббі Галл помер у віці 84 років, про що повідомила прес-служба НХЛ .

Канадець виступав на позиції форварда і отримав прізвисько "Золота ракета" за свій стиль гри та світле волосся.

Галл провів понад 20 сезонів у НХЛ та ВХА. Він став володарем Кубка Стенлі сезону-1960/61 у складі "Чикаго Блек Хокс", а також чемпіоном ВХА (1975/76, 1977/78) з "Вінніпег Джетс".