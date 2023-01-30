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2023-01-30
Футболіст "Динамо" отримав важку травму після повернення з оренди в Угорщині
Богдан Лєднєв найближчими місяцями не допоможе киянам.
Півзахисник київського "Динамо" Богдан Лєднєв вибув на тривалий термін через травму.
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У футболіста діагностовано перелом гомілки. На відновлення та повернення до тренувань потрібно близько трьох місяців.
При цьому Лєднєв тільки нещодавно повернувся до "Динамо" після закінчення оренди у "Фехерварі". Хавбек вирушив із киянами на тренувальний збір до Туреччини, де головний тренер Мірча Луческу мав ухвалити рішення щодо його майбутнього.
У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів 13 поєдинків та зробив два асисти за "Фехервар". Футболіст міг стати заміною для Віктора Циганкова, який перейшов із "Динамо" в іспанську "Жирону".
Данило Слесь, ZN.ua