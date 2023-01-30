Футболіст "Динамо" отримав важку травму після повернення з оренди в Угорщині

Півзахисник київського "Динамо" Богдан Лєднєв вибув на тривалий термін через травму.

Про це повідомила прес-служба столичного клубу.

У футболіста діагностовано перелом гомілки. На відновлення та повернення до тренувань потрібно близько трьох місяців.

При цьому Лєднєв тільки нещодавно повернувся до "Динамо" після закінчення оренди у "Фехерварі". Хавбек вирушив із киянами на тренувальний збір до Туреччини, де головний тренер Мірча Луческу мав ухвалити рішення щодо його майбутнього.

У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів 13 поєдинків та зробив два асисти за "Фехервар". Футболіст міг стати заміною для Віктора Циганкова, який перейшов із "Динамо" в іспанську "Жирону".