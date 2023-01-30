Футболіст "Динамо" отримав важку травму після повернення з оренди в Угорщині

Богдан Лєднєв найближчими місяцями не допоможе киянам.

Футболіст
Лєднєв повернувся з "Фехервару"
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Півзахисник київського "Динамо" Богдан Лєднєв вибув на тривалий термін через травму.

Про це повідомила прес-служба столичного клубу.

У футболіста діагностовано перелом гомілки. На відновлення та повернення до тренувань потрібно близько трьох місяців.

При цьому Лєднєв тільки нещодавно повернувся до "Динамо" після закінчення оренди у "Фехерварі". Хавбек вирушив із киянами на тренувальний збір до Туреччини, де головний тренер Мірча Луческу мав ухвалити рішення щодо його майбутнього.

У поточному сезоні 24-річний півзахисник провів 13 поєдинків та зробив два асисти за "Фехервар". Футболіст міг стати заміною для Віктора Циганкова, який перейшов із "Динамо" в іспанську "Жирону".


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026Мессі планує зіграти за збірну Аргентини на ЧС-2026
"Аль-Наср" разом із Роналду вилетів із Суперкубку Саудівської Аравії"Аль-Наср" разом із Роналду вилетів із Суперкубку Саудівської Аравії
Лідер УПЛ підписав учасника чемпіонату світу-2022 в КатаріЛідер УПЛ підписав учасника чемпіонату світу-2022 в Катарі
"Шахтар" оскаржить рішення CAS у програній справі проти ФІФА"Шахтар" оскаржить рішення CAS у програній справі проти ФІФА
Російських та білоруських спортсменів не допустять на Європейські ігри-2023Російських та білоруських спортсменів не допустять на Європейські ігри-2023
Блок рекламы


Похожие новости
Футболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцемФутболіст збірної України Маліновський вибачився за обійми з російським гравцем
Бразильський футболіст "Шахтаря" перейшов до клубу АПЛБразильський футболіст "Шахтаря" перейшов до клубу АПЛ
У боях під Бахмутом загинув український футболістУ боях під Бахмутом загинув український футболіст
Президент МОК Томас Бах висловився за повернення російських спортсменів у світовий спортПрезидент МОК Томас Бах висловився за повернення російських спортсменів у світовий спорт
Європейські олімпійські комітети підтримали позицію МОК щодо повернення росіян та білорусівЄвропейські олімпійські комітети підтримали позицію МОК щодо повернення росіян та білорусів
Український футболіст Зінченко відзначився унікальним досягненням в АПЛУкраїнський футболіст Зінченко відзначився унікальним досягненням в АПЛ
Ексфутболіст "Динамо" та збірної України перейшов до кіпрського клубуЕксфутболіст "Динамо" та збірної України перейшов до кіпрського клубу
У МОК назвали умови для повернення росіян та білорусів до міжнародного спортуУ МОК назвали умови для повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту
Український футболіст Мудрик встановив рекорд АПЛ за швидкістю в сезоніУкраїнський футболіст Мудрик встановив рекорд АПЛ за швидкістю в сезоні
"Золоте" повернення Беленюка: збірна України виграла Гран-прі Франції з греко-римської боротьби"Золоте" повернення Беленюка: збірна України виграла Гран-прі Франції з греко-римської боротьби
Последние новости
Подгружаем последние новости