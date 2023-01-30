"Вони хворі": Усик розповів про побажання смерті від росіян

Український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик звернувся до співвітчизників та розповів про своє ставлення до росіян на тлі війни.

"Моє послання моєму непокірному народу: жовто-блакитне серце – це сила, це перемога. Щодо сусідів... Вони настільки хворі, що до них неможливо достукатися. Мені масово пишуть, що я поганий і маю померти. Хворих треба лікувати, нехай лікуються у себе", – цитує Усика rfi.fr.

Також боксер розповів, що допомагає відновити будинок в Ірпені, в якому російські війська вбили тренера з боксу Олексія Джунківського:

"Я випадково вибрав цей будинок. Коли ми прийшли подивитися на нього і побачили такий ступінь руйнування, то я трохи здивувався.

У цьому будинку був боксерський зал мого хорошого друга. Ми були з ним у збірній, їздили на змагання. Олексія Джунківського було застрелено російськими солдатами прямо в залі".

Нагадаємо, російська армія під натиском українських збройних сил навесні минулого року була змушена відступити з Київської області, зазнавши поразки.