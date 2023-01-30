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2023-01-30
Данія втретє поспіль виграла чемпіонат світу з гандболу
Данці залишаються найкращою чоловічою збірною світу.
Данія стала першою збірною, яка виграла три поспіль ЧС© Handball Planet
У Стокгольмі пройшов фінальний матч чоловічого чемпіонату світу з ганболу, в якому зустрічалися збірні Франції та Данії.
Перемогу у вирішальному поєдинку здобула Данія з рахунком 34:29 (16:15).
Найкращим бомбардиром фіналу став захисник данців Расмус Шмідт, на рахунку якого 10 голів.
Бронза турніру дісталася Іспанії, яка у поєдинку за третє місце обіграла Швецію (39:36).
Данія виграла чемпіонат світу з гандболу втретє поспіль – це унікальне досягнення. При цьому данці до трьох останніх ЧС не перемагали на Мундіалі, а рекорд залишається за Францією – шість титулів.
Данило Слесь, ZN.ua