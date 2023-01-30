Данія втретє поспіль виграла чемпіонат світу з гандболу

У Стокгольмі пройшов фінальний матч чоловічого чемпіонату світу з ганболу, в якому зустрічалися збірні Франції та Данії.

Перемогу у вирішальному поєдинку здобула Данія з рахунком 34:29 (16:15).

Найкращим бомбардиром фіналу став захисник данців Расмус Шмідт, на рахунку якого 10 голів.

Бронза турніру дісталася Іспанії, яка у поєдинку за третє місце обіграла Швецію (39:36).

Данія виграла чемпіонат світу з гандболу втретє поспіль – це унікальне досягнення. При цьому данці до трьох останніх ЧС не перемагали на Мундіалі, а рекорд залишається за Францією – шість титулів.