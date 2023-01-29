Бразильський футболіст "Шахтаря" перейшов до клубу АПЛ

Тете виступатиме за "Лестер".

Бразильський футболіст
Тете може повернутися в "Шахтар" влітку

Англійський "Летер" орендував півзахисника донецького "Шахтаря" Тете, який останнім часом виступав за французький "Ліон".

Про це повідомила прес-служба клубу АПЛ.

22-річний бразилець виступатиме за команду до кінця поточного сезону.

Тете навесні минулого року скористався правом призупинити контракт із "Шахтарем" через війну та перейшов до "Ліону".

У складі французького клубу бразилець провів 30 матчів, забив 8 голів та віддав 10 результативних передач у всіх турнірах.

Контракт хавбека із "Шахтарем" діє до кінця року, тому влітку бразилець теоретично ще може повернутися до команди.

Тете перейшов до "Шахтаря" з "Греміо" у 2019-му році за 15 мільйонів євро. За донеччан він зіграв 108 поєдинків, забив 31 гол і зробив 15 асистів.


Данило Слесь, ZN.ua





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