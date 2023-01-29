У боях під Бахмутом загинув український футболіст

Руслану Курдасу було 28 років.

У боях під Бахмутом загинув український футболіст
Руслан Курдас перед війною виступав на обласному рівні

У боях із російськими окупантами під Бахмутом загинув український футболіст Руслан Курдас.

Про це повідомив пресаташе ФК "Скорук" Дмитро Москаленко.

Курдасу було 28 років. Він виступав за клуби "Динамо" Хмельницький, "Іллічівець" U-19, "Металург" Запоріжжя, "Таврію-Сімферополь", "Перемогу", ПФК "Суми" та "Кристал" Чортків. На професійному рівні захисник провів 71 матч та забив два голи.

За "Кристал" Курдас виступав у статусі капітана в обласній першості та на аматорському рівні, а паралельно працював учителем фізкультури.

Бахмут є однією з найгарячіших точок на фронті, а російські війська штурмують місто щодня протягом кількох місяців.


Данило Слесь, ZN.ua





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