У боях під Бахмутом загинув український футболіст

У боях із російськими окупантами під Бахмутом загинув український футболіст Руслан Курдас.

Про це повідомив пресаташе ФК "Скорук" Дмитро Москаленко.

Курдасу було 28 років. Він виступав за клуби "Динамо" Хмельницький, "Іллічівець" U-19, "Металург" Запоріжжя, "Таврію-Сімферополь", "Перемогу", ПФК "Суми" та "Кристал" Чортків. На професійному рівні захисник провів 71 матч та забив два голи.

За "Кристал" Курдас виступав у статусі капітана в обласній першості та на аматорському рівні, а паралельно працював учителем фізкультури.

Бахмут є однією з найгарячіших точок на фронті, а російські війська штурмують місто щодня протягом кількох місяців.