Українка Меркушина виграла чемпіонат Європи з біатлону

Українська спортсменка здобула золоту нагороду.

Українка Меркушина виграла чемпіонат Європи з біатлону
ЧЄ проходить у Швейцарії
© Оксана Гаранец

Сьогодні, 27 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону у швейцарському Ленцерхайді пройшов жіночий спринт, у якому золото виборола українська біатлоністка Анастасія Меркушина.

28-річна українка змогла відстрілятися чисто на обох вогневих рубежах, випередивши шведку Тільду Йоханссон та німкеню Ванессу Хінц.

Зазначимо, що для Меркушиної це друга особиста медаль на рівні чемпіонатів Європи та перше золото.

Медаль Меркушиної стала третьою для України на нинішній континентальній першості після срібла та бронзи Антона Дудченка та Юлії Джими в індивідуальних перегонах.

Чемпіонат Європи 2023 відбудеться з 25 по 29 січня. У програмі чемпіонату: індивідуальні перегони, спринт, переслідування, сингл-мікст і класична змішана естафета.

Нагадаємо, що цього сезону Кубка світу з біатлону Україна поки залишається без нагород.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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