У боях під Бахмутом загинув відомий український легкоатлет
Спортсмен захищав країну від окупантів.
Відомий український легкоатлет Володимир Андрощук загинув на війні із Росією.
Це сталося 25 січня. Він служив під Бахмутом.
Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Андрощук був десятиборцем збірної України.
Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".
24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Бахмут є однією з найгарячіших точок на фронті, а російські війська штурмують місто щодня протягом кількох місяців.