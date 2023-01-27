У боях під Бахмутом загинув відомий український легкоатлет

Спортсмен захищав країну від окупантів.

У боях під Бахмутом загинув відомий український легкоатлет
Запеклі бої на Донбасі продовжуються
© Фото из соцсетей

Відомий український легкоатлет Володимир Андрощук загинув на війні із Росією.

Це сталося 25 січня. Він служив під Бахмутом.

Зазначимо, що до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Андрощук був десятиборцем збірної України.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого минулого року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Бахмут є однією з найгарячіших точок на фронті, а російські війська штурмують місто щодня протягом кількох місяців.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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