Тимощук намагався оскаржити рішення УАФ щодо позбавлення його всіх титулів

Колишній український футболіст Анатолій Тимощук, який продовжує працювати у російському "Зеніті", намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ по своїй справі.

Про це повідомила прес-служба Української асоціації футболу.

Тимощук подав апеляційну скаргу на рішення КДК УАФ позбавити його всіх титулів та заборонити займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Апеляційний комітет УАФ розглянув скаргу ексфутболіста та відповів відмовою в повному обсязі. Рішення УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні.



43-річний Анатолій Тимощук є рекордсменом збірної України – на його рахунку 144 матчі та 4 голи. У структурі "Зеніту" він працює з 2017 року. Після початку війни ексфутболіст не залишив пітерський клуб і не підтримав Україну в боротьбі з російськими окупантами.