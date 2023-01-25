Новостей.COM ⇒
2023-01-25
Відбулося жеребкування фінальної стадії футбольної Ліги націй
У турнірі продовжують боротьбу чотири збірні.
Ліга націй – новий турнір УЄФА© uefa.com
Сьогодні, 25 січня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування фінальної стадії Ліги націй.
У жеребкуванні брали участь 4 збірні, які пробилися до півфіналів. За її результатами 14 червня зіграють команди Нідерландів та Хорватії, а наступного дня зустрінуться збірні Іспанії та Італії.
Матч за третє місце та фінал пройдуть в один день – 18 червня. Фінальна стадія відбудеться у нідерландських містах Роттердам та Енсхеді.
Чинним чемпіоном Ліги націй є збірна Франція, яка у фіналі 2021 року обіграла Іспанію (2:1).
Збірна України посіла друге місце у групі 1 Ліги B і не змогла потрапити до вищого дивізіону, а продовжить виступати у Лізі B наступного сезону.
Олексій Леонічев, ZN.ua