Відбулося жеребкування фінальної стадії футбольної Ліги націй

У турнірі продовжують боротьбу чотири збірні.

Відбулося жеребкування фінальної стадії футбольної Ліги націй
Ліга націй – новий турнір УЄФА
© uefa.com

Сьогодні, 25 січня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування фінальної стадії Ліги націй.

У жеребкуванні брали участь 4 збірні, які пробилися до півфіналів. За її результатами 14 червня зіграють команди Нідерландів та Хорватії, а наступного дня зустрінуться збірні Іспанії та Італії.

Матч за третє місце та фінал пройдуть в один день – 18 червня. Фінальна стадія відбудеться у нідерландських містах Роттердам та Енсхеді.

Чинним чемпіоном Ліги націй є збірна Франція, яка у фіналі 2021 року обіграла Іспанію (2:1).

Збірна України посіла друге місце у групі 1 Ліги B і не змогла потрапити до вищого дивізіону, а продовжить виступати у Лізі B наступного сезону.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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