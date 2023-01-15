Лідер "Динамо" Циганков підписав контракт із іспанським клубом – ЗМІ

Футболіст київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков з наступного сезону виступатиме за іспанську "Жирону".

Про це повідомив "Бомбардир".

За інформацією джерела, футболіст уже прибув до Іспанії, пройшов медогляд та підписав контракт на чотири роки.

Угода набуде чинності з літа, коли у Циганкова закінчиться контракт із "Динамо". Другу половину сезону він продовжуватиме виступати за киян.

Очікується, що "Жирона" повідомить про майбутню співпрацю з 25-річним гравцем уже 16 січня.

Варто зазначити, що "Жирона" належить до City Football Group, до якої також входять "Манчестер Сіті", "Труа", "Палермо" та низка інших клубів.

Футболіста також помітили на трибунах іспанського клубу на матчі проти "Севільї", про що повідомив Telegram-канал Zorya Londonsk.

25-річний Віктор Циганков виступає за першу команду "Динамо" із 2016 року. Нинішнього сезону на його рахунку 28 матчів, 10 голів та 6 результативних передач у всіх турнірах.