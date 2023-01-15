Український футбольний талант відзначився голом в Англії

Гравець забив за молодіжну команду клубу АПЛ.

Український футбольний талант відзначився голом в Англії
Ярмолюк перебуває на контракті з клубом АПЛ
© Brentford FC

Український футболіст Єгор Ярмолюк забив гол за молодіжний склад "Брентфорду" U-21.

У матчі проти "Астон Вілли" U-21 18-річний український хавбек відзначився на 32-й хвилині, зробивши рахунок 2:0.

В результаті "Брентфорд" U-21 обіграв "Астон Віллу" U-21 з рахунком 3:2 і лідирує у групі D молодіжного Кубка Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що Єгор Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і з 2020 року виступав за основну команду клубу УПЛ - всього на його рахунку 21 матч та 1 гол.

Футболіст перейшов у клуб АПЛ у липні та підписав контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон. "Дніпро-1" отримав за нього близько 1,5 мільйонів фунтів.

Ярмолюк дебютував за головну команду "Брентфорда" у листопаді минулого року, зігравши 18 хвилин у поєдинку Кубка англійської ліги проти "Джіллінгема".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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