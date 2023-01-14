ФІФА назвала номінантів на нагороду The Best найкращому футболісту року

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оголосила список із 14 номінантів на нагороду The Best найкращому футболісту за підсумками 2022 року.

До списку претендентів увійшли Хуліан Альварес, Ерлінг Холанд, Кевін де Брюйне (усі – "Манчестер Сіті"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Д), Карім Бензема, Вінісіус Жуніор, Лука Модрич (усі – "Реал"), Ашраф Хакімі, Ліонель Мессі Мбаппе, Неймар (усі – ПСЖ), Роберт Левандовський ("Барселона"), Садіо Мане ("Баварія") та Мохаммед Салах ("Ліверпуль").

Голосування вболівальників проходитиме на сайті ФІФА до 3 лютого. Церемонія нагородження The Best FIFA Football Awards відбудеться 27 лютого.

В останні два роки володарем нагороди The Best від ФІФА ставав польський форвард "Барселони" Роберт Левандовський.

Крім того, ФІФА вручить нагороду найкращому тренеру, на яку претендують Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті"), Карло Анчелотті ("Реал"), Ліонель Скалоні (збірна Аргеніни), Дідьє Дешам (збірна Франції) та Валід Реграгі (збірна Марокко).

Також буде визначено найкращу футболістку, найкращого жіночого тренера, автора найкращого року та володарів інших нагород.