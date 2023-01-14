Чоловіча збірна України потрапила до топ-10 естафети на етапі Кубка світу у Німеччині

Чоловіча збірна України стала шостою у чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу.

Українці у складі у складі Артема Пріми, Дениса Насико, Богдана Цимбала та Антона Дудченка використали за перегон 7 додаткових набоїв.

Зазначимо, що для Дениса Насико ця естафета була дебютною на Кубку світу, а для збірної України це найкраща позиція цього сезону.

Перемогу здобула Норвегія, другими стали господарі, німці, а топ-3 замкнула команда Франції.

"Хлопці молодці впоралися. Ще немає оптимальної форми, як би цього хотілося, але шосте місце для нас – це як перемога", - прокоментував гонку наставник збірної України Юрай Санітра.

Нагадаємо, що минулого сезону Кубка світу з біатлону в активі України всього одна бронзова медаль, яку в сингл-міксті в Оберхофі вибороли Артем Тищенко та Дар'я Блашко.

Також збірна України з біатлону без медалей завершила свої виступи на Олімпіаді-2022.