Чоловіча збірна України потрапила до топ-10 естафети на етапі Кубка світу у Німеччині

Українці посіли шосте місце.

Чоловіча збірна України потрапила до топ-10 естафети на етапі Кубка світу у Німеччині
Етап Кубка світу проходить у Рупольдингу
© Оксана Гаранец

Чоловіча збірна України стала шостою у чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у німецькому Рупольдингу.

Українці у складі у складі Артема Пріми, Дениса Насико, Богдана Цимбала та Антона Дудченка використали за перегон 7 додаткових набоїв.

Зазначимо, що для Дениса Насико ця естафета була дебютною на Кубку світу, а для збірної України це найкраща позиція цього сезону.

Перемогу здобула Норвегія, другими стали господарі, німці, а топ-3 замкнула команда Франції.

"Хлопці молодці впоралися. Ще немає оптимальної форми, як би цього хотілося, але шосте місце для нас – це як перемога", - прокоментував гонку наставник збірної України Юрай Санітра.

Нагадаємо, що минулого сезону Кубка світу з біатлону в активі України всього одна бронзова медаль, яку в сингл-міксті в Оберхофі вибороли Артем Тищенко та Дар'я Блашко.

Також збірна України з біатлону без медалей завершила свої виступи на Олімпіаді-2022.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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