"Де ти, пузатий?": Усик вирішив потролити Ф'юрі перед їхнім можливим поєдинком

Українець Олександр Усік (20-0, 13 КО) вирішив потролити британця Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) перед їхнім можливим поєдинком.

"Середньоваговик тут! А де ти, Пузатий, Тайсон Ф'юрі?", - підписав Усик фото на своїй сторінці у Twitter .

The Middleweight is here!?

Where are you Belly? @Tyson_Fury pic.twitter.com/zTTcIwDc35 — Alexander Usyk (@usykaa) January 10, 2023

Нагадаємо, Усик в останньому своєму поєдинку переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

3 грудня на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів захист титулу проти Дерека Чісори, достроково перемігши свого суперника.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні. При цьому сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.