"Де ти, пузатий?": Усик вирішив потролити Ф'юрі перед їхнім можливим поєдинком

Нагадаємо, Усик в останньому своєму поєдинку переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.
3 грудня на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів захист титулу проти Дерека Чісори, достроково перемігши свого суперника.
Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні. При цьому сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.