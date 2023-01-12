"Де ти, пузатий?": Усик вирішив потролити Ф'юрі перед їхнім можливим поєдинком

Боксери ще не домовилися про бій.

Вусік опублікував фото
© Sky Sports

Українець Олександр Усік (20-0, 13 КО) вирішив потролити британця Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) перед їхнім можливим поєдинком.

"Середньоваговик тут! А де ти, Пузатий, Тайсон Ф'юрі?", - підписав Усик фото на своїй сторінці у Twitter.

The Middleweight is here!?
Where are you Belly? @Tyson_Fury pic.twitter.com/zTTcIwDc35

— Alexander Usyk (@usykaa) January 10, 2023

Нагадаємо, Усик в останньому своєму поєдинку переміг Джошуа в реванші роздільним рішенням суддів та захистив свої титули. Також українець виборов вакантний пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

3 грудня на стадіоні "Тоттенхем Хотспур" у Лондоні чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі провів захист титулу проти Дерека Чісори, достроково перемігши свого суперника.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Український боксер уже володів цим титулом у тяжкому дивізіоні. При цьому сторони поки що не підписали контракт на бій, тому його не затверджено офіційно.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛГоловний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ
Футболіст "Динамо" висловив бажання покинути клубФутболіст "Динамо" висловив бажання покинути клуб
"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні"Багато хлопців забрали": футболіст збірної Росії розповів про мобілізацію на війну в Україні
Збірна Франції залишила Дешама головним тренером командиЗбірна Франції залишила Дешама головним тренером команди
Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єриКолишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єри
Блок рекламы


Похожие новости
Усик назвав свій найкращий бій у кар'єріУсик назвав свій найкращий бій у кар'єрі
IBF скасувала для Усика бій з обов'язковим претендентом заради поєдинку з Ф'юріIBF скасувала для Усика бій з обов'язковим претендентом заради поєдинку з Ф'юрі
Головний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛГоловний тренер збірної України з хокею зробив вкидання шайби перед матчем НХЛ
Промоутер Усика висловився про проросійські церковні публікації ЛомаченкаПромоутер Усика висловився про проросійські церковні публікації Ломаченка
Промоутери представили ефектний постер можливого бою Усик – Ф'юріПромоутери представили ефектний постер можливого бою Усик – Ф'юрі
Усик представив яскраве промо бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світуУсик представив яскраве промо бою з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу
Український боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у ЛондоніУкраїнський боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у Лондоні
Футболісти збірної Ірану не стали співати гімн перед матчем з Англією на ЧС-2022Футболісти збірної Ірану не стали співати гімн перед матчем з Англією на ЧС-2022
ФІФА попередила збірні про покарання за капітанські пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022ФІФА попередила збірні про покарання за капітанські пов'язки на підтримку ЛГБТ+ на ЧС-2022
Промоутер назвав можливі країни для проведення бою Усик – Ф'юріПромоутер назвав можливі країни для проведення бою Усик – Ф'юрі
Последние новости
Подгружаем последние новости