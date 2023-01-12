Усик назвав свій найкращий бій у кар'єрі

Українець багато разів переглядав цей поєдинок.

Усик назвав свій найкращий бій у кар'єрі
Усик двічі перемагав Джошуа
© twitter.com/MatchroomBoxing

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів про свій найкращий поєдинок у кар'єрі.

"Настільки багато класних поєдинків, що важко сказати, який найкращий, але є поєдинки, які переглядав багато разів. Свій перший поєдинок з Ентоні Джошуа переглядав сім-вісім разів, другий дивився п'ять разів", - сказав Усик.

Нагадаємо, перший бій боксерів відбувся 25 вересня 2021 року у Лондоні. Тоді Усик переміг одноголосним рішенням суддів і став володарем титулів чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO.

20 серпня минулого року Усік роздільним рішенням суддів переміг у реванші Ентоні Джошуа та захистив свої титули. Бій проходив у Джідді (Саудівська Аравія).

Також у реванші український боксер завоював пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring. Усик став першим боксером в історії, який ставав володарем цього титулу у двох вагових категоріях.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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