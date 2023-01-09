Колишній футболіст "Реала" Бейл оголосив про завершення кар'єри

Валлієць повідомив про своє рішення у соцмережах.

Колишній футболіст
Бейл виступав за "Реал" до літа минулого року
© Real Madrid

Колишній футболіст мадридського "Реала" та капітан збірної Уельсу Гарет Бейл оголосив про завершення ігрової кар'єри.

33-річний нападник звернувся до вболівальників до Instagram.

"Після ретельних роздумів я прийняв рішення піти з клубного та міжнародного футболу. Мені неймовірно пощастило здійснити свою мрію та займатися улюбленою справою. Я пережив найкращі моменти у своєму житті – всі досягнення 17 сезонів, які неможливо повторити, що б не приготувала для мене наступна сторінка життя", – написав Бейл.

Гарет Бейл перейшов до "Реала" з "Тоттенхема" у 2013-му році. У складі мадридців він п'ять разів виграв Лігу чемпіонів, три рази – чемпіонат Іспанії, а також низку інших трофеїв. У складі мадридців футболіст провів 258 матчів, забив 106 голів та віддав 67 передач.

У складі збірної Уельсу Бейл забив 41 гол у 111 матчах і став найкращим бомбардиром в історії країни.

З літа минулого року валлієць виступав за американський клуб "Лос-Анджелес".


Данило Слесь, ZN.ua





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