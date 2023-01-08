"Марсель" погодив трансфер лідера збірної України Маліновського – ЗМІ
Півзахисник покине "Аталанту".
Футболіст збірної України Руслан Маліновський перейде з італійської "Аталанти" у французький "Марсель".
Про це
За інформацією джерела, клуби оформлять безкоштовну оренду з обов'язковим викупом за 10 мільйонів євро за умови, що клуб не вилетить із французької Ліги 1. Ще три мільйони будуть прописані як бонуси.
Також успішні переговори
29-річний Руслан Маліновський виступає за "Аталанту" з 2019 року після трансферу з бельгійського "Генка". У нинішньому сезоні Серії А на рахунку хавбека 15 матчів, 1 гол та 2 асисти.
Після 17 турів "Марсель" набрав 36 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Ліги 1.