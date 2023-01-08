"Марсель" погодив трансфер лідера збірної України Маліновського – ЗМІ

Півзахисник покине "Аталанту".

Маліновський продовжить кар'єру у Франції
© Atalanta B.C

Футболіст збірної України Руслан Маліновський перейде з італійської "Аталанти" у французький "Марсель".

Про це повідомив журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби оформлять безкоштовну оренду з обов'язковим викупом за 10 мільйонів євро за умови, що клуб не вилетить із французької Ліги 1. Ще три мільйони будуть прописані як бонуси.

Також успішні переговори підтвердив інсайдер Фабріціо Романо. Вже 9 січня Маліновський прилетить до Франції, де пройде медогляд та підпише контракт.

29-річний Руслан Маліновський виступає за "Аталанту" з 2019 року після трансферу з бельгійського "Генка". У нинішньому сезоні Серії А на рахунку хавбека 15 матчів, 1 гол та 2 асисти.

Після 17 турів "Марсель" набрав 36 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Ліги 1.


Данило Слесь, ZN.ua





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