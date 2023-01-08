Клуб НБА "Нью-Йорк Нікс" ухвалив рішення щодо майбутнього українця Михайлюка
Баскетболіст продовжуватиме виступати за команду.
Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк продовжуватиме виступати за "Нью-Йорк Нікс".
Як
Нагадаємо, Святослав Михайлюк перейшов у "Нью-Йорк" у вересні. Українець провів за команду вже 12 матчів, набираючи в середньому по 1,8 очка за 3,3 хвилини на паркеті.
Раніше Михайлюк виступав у НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт", "Оклахому" та "Торонто".
За кількістю сезонів у НБА Михайлюк уже наздогнав Кирила Фесенка, який грав у лізі з 2007 по 2012 рік. Більше в НБА грали лише Віталій Потапенко (11 сезонів), Олексій Лень (грає 10-й сезон) та Станіслав Медведенко (7 сезонів).