Клуб НБА "Нью-Йорк Нікс" ухвалив рішення щодо майбутнього українця Михайлюка

Баскетболіст продовжуватиме виступати за команду.

Клуб НБА
Михайлюк залишиться в "Нікс"
© ФБУ

Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк продовжуватиме виступати за "Нью-Йорк Нікс".

Як повідомляє Eurohoops, клуб мав можливість відмовитися від українського захисника до 7 січня, але в "Нікс" ухвалили рішення зробити його контракт гарантованим до кінця сезону.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк перейшов у "Нью-Йорк" у вересні. Українець провів за команду вже 12 матчів, набираючи в середньому по 1,8 очка за 3,3 хвилини на паркеті.

Раніше Михайлюк виступав у НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт", "Оклахому" та "Торонто".

За кількістю сезонів у НБА Михайлюк уже наздогнав Кирила Фесенка, який грав у лізі з 2007 по 2012 рік. Більше в НБА грали лише Віталій Потапенко (11 сезонів), Олексій Лень (грає 10-й сезон) та Станіслав Медведенко (7 сезонів).


Данило Слесь, ZN.ua





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