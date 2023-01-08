Клуб НБА "Нью-Йорк Нікс" ухвалив рішення щодо майбутнього українця Михайлюка

Баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк продовжуватиме виступати за "Нью-Йорк Нікс".

Як повідомляє Eurohoops, клуб мав можливість відмовитися від українського захисника до 7 січня, але в "Нікс" ухвалили рішення зробити його контракт гарантованим до кінця сезону.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк перейшов у "Нью-Йорк" у вересні. Українець провів за команду вже 12 матчів, набираючи в середньому по 1,8 очка за 3,3 хвилини на паркеті.

Раніше Михайлюк виступав у НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт", "Оклахому" та "Торонто".