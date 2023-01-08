Український боксер Чухаджян програв титульний бій американцю рішенням суддів

Український боксер Карен Чухаджян програв бій проти американця Джарона Енніса за пояс тимчасового чемпіона IBF у напівсередній вазі.

Поєдинок пройшов у Вашингтоні у рамках вечора боксу промоутерської компанії Premier Boxing Champions.

Із самого початку Енніс захопив ініціативу, після чого не дозволив українцю змінити перебіг бою. У результаті американець здобув перемогу за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням суддів із рахунком 120:108, 120:108, 120:108.

Для Карена Чухаджяна це друга поразка у кар'єрі при 21 перемозі (11 – нокаутом). Енніс має 30 перемог без поразок.

У головному поєдинку вечора чемпіон WBA World у легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 КО) достроково переміг володаря поясу WBA у другій напівлегкій вазі Ектора Луїса Гарсію (16-1, 10 KO), який через проблеми із зором не вийшов на дев'ятий раунд.