Український боксер Чухаджян програв титульний бій американцю рішенням суддів
Карен Чухаджян не зміг завоювати пояс IBF.
Український боксер Карен Чухаджян програв бій проти американця Джарона Енніса за пояс тимчасового чемпіона IBF у напівсередній вазі.
Поєдинок пройшов у Вашингтоні у рамках вечора боксу промоутерської компанії Premier Boxing Champions.
Із самого початку Енніс захопив ініціативу, після чого не дозволив українцю змінити перебіг бою. У результаті американець здобув перемогу за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням суддів із рахунком 120:108, 120:108, 120:108.
Для Карена Чухаджяна це друга поразка у кар'єрі при 21 перемозі (11 – нокаутом). Енніс має 30 перемог без поразок.
У головному поєдинку вечора чемпіон WBA World у легкій вазі Джервонта Девіс (28-0, 26 КО) достроково переміг володаря поясу WBA у другій напівлегкій вазі Ектора Луїса Гарсію (16-1, 10 KO), який через проблеми із зором не вийшов на дев'ятий раунд.