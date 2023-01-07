"Реал" вперше у XXI столітті вийшов на матч чемпіонату без іспанців

"Реал" уперше у XXI столітті вийшов на матч Ла Ліги без іспанців у стартовому складі.

Головний тренер "Реала Карло Анчелотті виставив на матч 16-го туру Ла Ліги проти "Вільярреалу" 11 легіонерів: Тібо Куртуа (Бельгія), Антоніо Рюдігер (Німеччина), Едер Мілітао (Бразилія), Давід Алаба (Австрія), Ферлан Менді (франція), Орельєн Тчуамені (Франція), Лука Модріч (Хорватія), Тоні Кроос (Німеччина), Федеріко Вальверде (Уругвай), Вінісіус Жуніор (Бразилія), Карім Бензема (Франція).

До цього "Реал" 4436 матчів розпочинав як мінімум з одним іспанцем у старті. Зазначимо, що сам поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь "жовтої субмарини".

"Реал" та "Барселона" мають по 38 очок у турнірній таблиці, але у "каталонців" є матч у запасі. "Вільярреал" має 27 очок і посідає 5-те місце.