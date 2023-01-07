Український голкіпер "Реала" відмовився від усіх пропозицій європейських клубів – ЗМІ

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін відхилив усі пропозиції, що надійшли йому по трансферу, повідомляє Relevo .

Одним із таких клубів був "Аякс". Після відмови українця нідерландці підписали воротаря "Вільярреалу" Херонімо Рульї.

Також у 24-річного футболіста є пропозиції від клубів АПЛ і Бундесліги, однак і від них він відмовився.

Нагадаємо, що Андрій Лунін став гравцем "Реала" ще в липні 2018 року, перейшовши із луганської "Зорі". Діюча угода з воротарем розрахована ще на 2 сезони.

У поточному сезоні Лунін провів уже 7 матчів у складі "Реала", пропустивши в них чотири м'ячі.