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2023-01-07
Український голкіпер "Реала" відмовився від усіх пропозицій європейських клубів – ЗМІ
Українець хоче виступати за мадридців.
Лунін є футболістом одного з найкращих клубів світу© Real Madrid
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін відхилив усі пропозиції, що надійшли йому по трансферу, повідомляє
Одним із таких клубів був "Аякс". Після відмови українця нідерландці підписали воротаря "Вільярреалу" Херонімо Рульї.
Також у 24-річного футболіста є пропозиції від клубів АПЛ і Бундесліги, однак і від них він відмовився.
Нагадаємо, що Андрій Лунін став гравцем "Реала" ще в липні 2018 року, перейшовши із луганської "Зорі". Діюча угода з воротарем розрахована ще на 2 сезони.
У поточному сезоні Лунін провів уже 7 матчів у складі "Реала", пропустивши в них чотири м'ячі.
Олексій Леонічев, ZN.ua