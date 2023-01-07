Adidas заборонив збірній Росії з футболу грати у своєму екіпіруванні

Окупанти не виступатимуть під світовим брендом.

Adidas заборонив збірній Росії з футболу грати у своєму екіпіруванні
Санкції поширюються і на спорт
© РФС

Збірна Росії з футболу більше не гратиме в екіпіруванні від adidas через санкції.

У РФС повідомили, що національна команда підпише контракт із іншим технічним спонсором.

Нагадаємо, що РФС та adidas розпочали спільну співпрацю у 2008 році. У серпні 2021 року сторони уклали нову угоду, яка була розрахована до 2026 року, але з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну дію договору було припинено.

Зазначимо, що, незважаючи на це, восени збірна Росії зіграла три товариські матчі у цій формі.

Після 24 лютого УЄФА виключив російські клуби з єврокубків, а збірну Росії позбавили права зіграти у стикових матчах відбору на ЧС-2022 у Катарі. 2 травня УЄФА ухвалив рішення про усунення російських клубів та збірних від міжнародного сезону-2022/2023.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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