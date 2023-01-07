Футболіст "Динамо" висловив бажання покинути клуб

Українець не отримує ігрового часу на полі.

Футболіст
Контракт Андрієвського з "Динамо" діє до 2025 року
© ФК Динамо

Півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський висловив бажання залишити київський клуб.

"Граю не так часто, тому не можу сказати, що задоволений своїм становищем. Якщо будуть цікаві варіанти, підходитимемо і розмовлятимемо з керівництвом, тренерським штабом. Я хочу грати у футбол, а не сидіти на лаві запасних.

Якби була пропозиція від клубів із Бельгії чи Чехії, я б із задоволенням її розглянув. І я мав варіанти за той час, що я граю в "Динамо". Але, знову ж таки, щоб справа перейшла від слів до конкретики, потрібна була згода тренерського штабу та президента", - наводить слова Андрієвського "Український футбол".

Нагадаємо, Андрієвський виступає за першу команду "біло-синіх" із літа 2018 року. Цього сезону 28-річний футболіст провів 11 матчів у всіх турнірах (441 хвилина), не відзначившись результативними діями.

Цього сезону "Динамо" зазнало п'яти поразок у шести матчах групового етапу Ліги Європи, а також йде третім у турнірній таблиці УПЛ.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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