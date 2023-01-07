Футболіст "Динамо" висловив бажання покинути клуб

Півзахисник "Динамо" Олександр Андрієвський висловив бажання залишити київський клуб.

"Граю не так часто, тому не можу сказати, що задоволений своїм становищем. Якщо будуть цікаві варіанти, підходитимемо і розмовлятимемо з керівництвом, тренерським штабом. Я хочу грати у футбол, а не сидіти на лаві запасних.

Якби була пропозиція від клубів із Бельгії чи Чехії, я б із задоволенням її розглянув. І я мав варіанти за той час, що я граю в "Динамо". Але, знову ж таки, щоб справа перейшла від слів до конкретики, потрібна була згода тренерського штабу та президента", - наводить слова Андрієвського "Український футбол" .

Нагадаємо, Андрієвський виступає за першу команду "біло-синіх" із літа 2018 року. Цього сезону 28-річний футболіст провів 11 матчів у всіх турнірах (441 хвилина), не відзначившись результативними діями.

Цього сезону "Динамо" зазнало п'яти поразок у шести матчах групового етапу Ліги Європи, а також йде третім у турнірній таблиці УПЛ.