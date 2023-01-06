В IFFHS визначили найкращого футболіста світу за підсумками 2022 року

Перше місце посів Ліонель Мессі.

В IFFHS визначили найкращого футболіста світу за підсумками 2022 року
Мессі виграв ЧС-2022
© PSG

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найкращого футболіста за підсумками 2022 року.

Нагороду за версією організації отримав нападник збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі.

35-річний аргентинець набрав 275 очок та посів перше місце з великим відривом від переслідувачів. До першої трійки увійшли французи Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 35 очок) та Карім Бензема ("Реал", 30 очок).

Для Мессі це 12-та нагорода найкращому гравцю року за версією IFFHS у кар'єрі. Переможцем номінації у минулі два роки ставав польський форвард "Барселони" Роберт Левандовський.

Нагадаємо, Ліонель Мессі став найкращим гравцем чемпіонату світу-2022 у Катарі, на якому йому разом зі збірною Аргентини вдалося вперше у кар'єрі стати чемпіоном світу. У фіналі проти Франції Лео оформив дубль, а збірна Аргентини перемогла в серії пенальті (3:3 у ігровий час, 4:2 за пенальті).


Данило Слесь, ZN.ua





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