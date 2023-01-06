В IFFHS визначили найкращого футболіста світу за підсумками 2022 року

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) визначила найкращого футболіста за підсумками 2022 року.

Нагороду за версією організації отримав нападник збірної Аргентини та французького ПСЖ Ліонель Мессі.

35-річний аргентинець набрав 275 очок та посів перше місце з великим відривом від переслідувачів. До першої трійки увійшли французи Кіліан Мбаппе (ПСЖ, 35 очок) та Карім Бензема ("Реал", 30 очок).

Для Мессі це 12-та нагорода найкращому гравцю року за версією IFFHS у кар'єрі. Переможцем номінації у минулі два роки ставав польський форвард "Барселони" Роберт Левандовський.

Нагадаємо, Ліонель Мессі став найкращим гравцем чемпіонату світу-2022 у Катарі, на якому йому разом зі збірною Аргентини вдалося вперше у кар'єрі стати чемпіоном світу. У фіналі проти Франції Лео оформив дубль, а збірна Аргентини перемогла в серії пенальті (3:3 у ігровий час, 4:2 за пенальті).