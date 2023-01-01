Роналду офіційно перейшов у саудівський "Аль-Наср"

Португалець продовжить кар'єру на Близькому Сході.

Роналду офіційно перейшов у саудівський
Роналду гратиме не в Європі
© Фото из соцсетей

Нападник Кріштіану Роналду офіційно став гравцем Аль-Насра, повідомляє прес-служба клубу.

Контракт було підписано до 2025 року. Кріштіану гратиме під номером 7.

Була інформація, що 37-річний Роналду зароблятиме до 200 млн. доларів на рік в "Аль-Насрі", базовий оклад - 75 млн. "Аль-Наср" знаходиться на 2-му місці в чемпіонаті Саудівської Аравії.

"Дуже радий спробувати себе в новій лізі в іншій країні. Бачення "Аль-Насра" дуже надихає. Радий приєднатися до нових товаришів по команді. Допоможемо команді разом досягти ще більших успіхів", - сказав Роналду.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із Кріштіану Роналду після його скандального інтерв'ю. У розмові з журналістом Пірсом Морганом футболіст розкритикував клуб та головного тренера команди Еріка тен Хага. Роналду виступав за манкуніанців із минулого року після трансферу з "Ювентуса".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"
"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами
Під Бахмутом загинув тренер, який працював із футболістами "Динамо"Під Бахмутом загинув тренер, який працював із футболістами "Динамо"
Лідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІЛідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІ
На "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІНа "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Агент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІАгент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІ
Кріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІКріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІ
Український футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубуУкраїнський футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубу
Роналду близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії – ЗМІРоналду близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії – ЗМІ
Стало відомо, де може продовжити кар'єру РоналдуСтало відомо, де може продовжити кар'єру Роналду
"Манчестер Юнайтед" офіційно розірвав контракт із Кріштіану Роналду"Манчестер Юнайтед" офіційно розірвав контракт із Кріштіану Роналду
Мессі наздогнав Кріштіану Роналду за голами на чемпіонатах світуМессі наздогнав Кріштіану Роналду за голами на чемпіонатах світу
"Манчестер Юнайтед" зробив офіційну заяву після скандального інтерв'ю Роналду"Манчестер Юнайтед" зробив офіційну заяву після скандального інтерв'ю Роналду
"Манчестер Юнайтед" може розірвати контракт із Роналду після скандального інтерв'ю"Манчестер Юнайтед" може розірвати контракт із Роналду після скандального інтерв'ю
"Я його не поважаю": Роналду принизив тренера МЮ у скандальному інтерв'ю"Я його не поважаю": Роналду принизив тренера МЮ у скандальному інтерв'ю
Последние новости
Подгружаем последние новости