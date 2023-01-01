Роналду офіційно перейшов у саудівський "Аль-Наср"

Нападник Кріштіану Роналду офіційно став гравцем Аль-Насра, повідомляє прес-служба клубу.

Контракт було підписано до 2025 року. Кріштіану гратиме під номером 7.

Була інформація, що 37-річний Роналду зароблятиме до 200 млн. доларів на рік в "Аль-Насрі", базовий оклад - 75 млн. "Аль-Наср" знаходиться на 2-му місці в чемпіонаті Саудівської Аравії.

"Дуже радий спробувати себе в новій лізі в іншій країні. Бачення "Аль-Насра" дуже надихає. Радий приєднатися до нових товаришів по команді. Допоможемо команді разом досягти ще більших успіхів", - сказав Роналду.

Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із Кріштіану Роналду після його скандального інтерв'ю. У розмові з журналістом Пірсом Морганом футболіст розкритикував клуб та головного тренера команди Еріка тен Хага. Роналду виступав за манкуніанців із минулого року після трансферу з "Ювентуса".