Роналду офіційно перейшов у саудівський "Аль-Наср"
Португалець продовжить кар'єру на Близькому Сході.
Нападник Кріштіану Роналду офіційно став гравцем Аль-Насра, повідомляє
Контракт було підписано до 2025 року. Кріштіану гратиме під номером 7.
Була інформація, що 37-річний Роналду зароблятиме до 200 млн. доларів на рік в "Аль-Насрі", базовий оклад - 75 млн. "Аль-Наср" знаходиться на 2-му місці в чемпіонаті Саудівської Аравії.
"Дуже радий спробувати себе в новій лізі в іншій країні. Бачення "Аль-Насра" дуже надихає. Радий приєднатися до нових товаришів по команді. Допоможемо команді разом досягти ще більших успіхів", - сказав Роналду.
Нагадаємо, "Манчестер Юнайтед" розірвав контракт із Кріштіану Роналду після його скандального інтерв'ю. У розмові з журналістом Пірсом Морганом футболіст розкритикував клуб та головного тренера команди Еріка тен Хага. Роналду виступав за манкуніанців із минулого року після трансферу з "Ювентуса".