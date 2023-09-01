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2023-09-01
Футболіст "Манчестер Сіті" перейшов в "Челсі"
Лондонці підписали молодого таланта.
"Челсі" оголосив про трансфер атакуючого півзахисника "Манчестер Сіті" та молодіжної збірної Англії Коула Палмера, інформує
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Контракт із 21-річним футболістом розрахований на 7 років із можливістю продовження ще на сезон.
За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 40 мільйонів фунтів гарантованими виплатами та 5 мільйонами бонусами.
Минулого сезону хавбек забив 1 гол і зробив 1 асист у 25 матчах у складі "міщан", у кампанії 2023/24 вже відзначився 2 забитими м'ячами у трьох зустрічах, забиваючи у Суперкубках Англії та УЄФА.
Палмер є переможцем чемпіонату світу-2023 у складі збірної Англії U-21.
Олексій Леонічев, ZN.ua