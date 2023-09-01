Футболіст "Манчестер Сіті" перейшов в "Челсі"

Лондонці підписали молодого таланта.

"Челсі" оголосив про трансфер атакуючого півзахисника "Манчестер Сіті" та молодіжної збірної Англії Коула Палмера, інформує ZN.ua .

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Контракт із 21-річним футболістом розрахований на 7 років із можливістю продовження ще на сезон.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 40 мільйонів фунтів гарантованими виплатами та 5 мільйонами бонусами.

Минулого сезону хавбек забив 1 гол і зробив 1 асист у 25 матчах у складі "міщан", у кампанії 2023/24 вже відзначився 2 забитими м'ячами у трьох зустрічах, забиваючи у Суперкубках Англії та УЄФА.

Палмер є переможцем чемпіонату світу-2023 у складі збірної Англії U-21.