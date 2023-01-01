Вболівальники "Шахтаря" обрали найкращого футболіста команди за підсумками 2022 року

Українського півзахисника Михайла Мудрика визнано найкращим футболістом донецького "Шахтаря" за підсумками 2022 року.

Про це повідомила прес-служба "гірників".

Мудрик здобув перемогу в голосуванні вболівальників. Загалом в опитуванні взяли участь 17 319 фанів. 21-річний футболіст набрав 76% голосів (13 131).

До першої трійки увійшли голкіпер Анатолій Трубін (2 295 голосів) та капітан "гірників" Тарас Степаненко.

Варто зазначити, що Мудрик ставав найкращим гравцем команди за версією вболівальників і у 2021-му році. У поточному сезоні на рахунку Мудрика 18 матчів, 10 голів та 8 асистів у всіх турнірах.