Агент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІ

Нападник може залишитися в європейському футболі.

Агент Роналду перервав переговори з
Роналду є вільним агентом
© fpf.pt

Агент Жорже Мендеш, який представляє португальського нападника Кріштіану Роналду, припинив переговори із саудівським клубом "Аль-Наср".

За інформацією CristianoXtra, футболістові надійшла пропозиція від європейського клубу, який виступає в Лізі чемпіонів.

37-річний форвард вважає пріоритетом залишитися в Європі та знову зіграти в найсильнішому клубному турнірі континенту.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду є вільним агентом після того, як "Манчестер Юнайтед" розірвав із ним контракт на тлі критики клубу від португальця в одному з інтерв'ю.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"Юрист пояснив, яким чином Мудрик зможе залишити Україну у разі переходу до "Арсеналу"
"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами"Говорили, що Росія робить все правильно": український тенісист розповів про спілкування з російськими спортсменами
Під Бахмутом загинув тренер, який працював із футболістами "Динамо"Під Бахмутом загинув тренер, який працював із футболістами "Динамо"
Лідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІЛідер "Шахтаря" Мудрик досяг домовленості з клубом АПЛ про трансфер – ЗМІ
На "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІНа "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Роналду офіційно перейшов у саудівський "Аль-Наср"Роналду офіційно перейшов у саудівський "Аль-Наср"
На "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІНа "Ворсклу" чекають фінансові труднощі через арешт власника клубу Жеваго – ЗМІ
Зідан може продовжити тренерську кар'єру за межами Європи – ЗМІЗідан може продовжити тренерську кар'єру за межами Європи – ЗМІ
Бокс може бути виключений із програми Олімпіади через зв'язки з "Газпромом"Бокс може бути виключений із програми Олімпіади через зв'язки з "Газпромом"
"Їх неможливо переконати": Світоліна розкритикувала ATP та WTA через допуск росіян"Їх неможливо переконати": Світоліна розкритикувала ATP та WTA через допуск росіян
"Україна бореться за майбутнє всієї Європи": легендарний хокеїст Гашек підтримав українців"Україна бореться за майбутнє всієї Європи": легендарний хокеїст Гашек підтримав українців
Українська боксерська спільнота жорстко звернулася до WBA через повернення росіянУкраїнська боксерська спільнота жорстко звернулася до WBA через повернення росіян
Кріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІКріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІ
Зірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинкуЗірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинку
Роналду близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії – ЗМІРоналду близький до переходу в клуб із Саудівської Аравії – ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости