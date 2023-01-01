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2023-01-01
Агент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІ
Нападник може залишитися в європейському футболі.
Роналду є вільним агентом© fpf.pt
Агент Жорже Мендеш, який представляє португальського нападника Кріштіану Роналду, припинив переговори із саудівським клубом "Аль-Наср".
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37-річний форвард вважає пріоритетом залишитися в Європі та знову зіграти в найсильнішому клубному турнірі континенту.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду є вільним агентом після того, як "Манчестер Юнайтед" розірвав із ним контракт на тлі критики клубу від португальця в одному з інтерв'ю.
Данило Слесь, ZN.ua