Агент Роналду перервав переговори з "Аль-Насром" через пропозицію з Європи – ЗМІ

Агент Жорже Мендеш, який представляє португальського нападника Кріштіану Роналду, припинив переговори із саудівським клубом "Аль-Наср".

За інформацією CristianoXtra, футболістові надійшла пропозиція від європейського клубу, який виступає в Лізі чемпіонів.

37-річний форвард вважає пріоритетом залишитися в Європі та знову зіграти в найсильнішому клубному турнірі континенту.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду є вільним агентом після того, як "Манчестер Юнайтед" розірвав із ним контракт на тлі критики клубу від португальця в одному з інтерв'ю.