Під Бахмутом загинув тренер, який працював із футболістами "Динамо"

Не стало ще одного українського воїна.

Під Бахмутом загинув тренер, який працював із футболістами
Тимченко загинув, захищаючи Україну
© Фото из соцсетей

На війні із Росією загинув відомий український спортивний реабілітолог Олег Тимченко.

Тимченко загинув 20 грудня у боях під Бахмутом на Донеччині.

Зазначимо, що Олег багато років співпрацював із гравцями та персоналом київського "Динамо".

"Футбольний клуб "Динамо" висловлює найглибші співчуття рідним та близьким загиблого. Ми щиро сумуємо разом з вами. Вічна пам'ять Герою, який віддав життя за нашу країну", – йдеться у повідомленні київського клубу.

Нагадаємо, що з весни 2014 року бойові дії в Україні велися на окремих територіях Донецької та Луганської областей, на яких сепаратисти за підтримки Росії проголосили так звані "ДНР і "ЛНР".

24 лютого цього року президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Бахмут є найгарячішою точкою на фронті, а російські війська штурмують місто щодня протягом кількох місяців.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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