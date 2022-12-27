У Європі обрали найкращого спортсмена 2022 року

Голосування провели журналісти.

У Європі обрали найкращого спортсмена 2022 року
Свьонтек - одна з найкращих тенісисток світу
© btu.org.ua

У Європі обрали найкращого спортсмена 2022 року за версією 20 європейських агентств новин.

Перемогу здобула перша ракетка світу Іга Свьонтек. Польська тенісистка випередила шведського стрибуна із жердиною Армана Дюплантіса та чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена.

У топ-десятку також потрапили зірки світового тенісу Карлос Алькарас та Рафаель Надаль, форвард ПСЖ та збірної Франції Кілліан Мбаппе, біатлоніст Йоханнес Бйо, лижниця Тереза ??Йохауг, плавець Давид Попович та велогонщик Йонас Вінґегор.

Зазначимо, що вперше із 2005 року цю нагороду отримала жінка. Тоді лауреатом стала Олена Ісінбаєва.

Нагадаємо, що у 2021 році найкращим європейським спортсменом став Новак Джокович, а у 2020 – зірковий польський форвард Роберт Левандовскі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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