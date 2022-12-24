Міжнародний олімпійський комітет (МОК) попередив про те, що бокс може бути виключений із програми Олімпіади через зв'язки з "Газпромом".

МОК уже виключив бокс із попередньої програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі, а тепер повідомив, що він також може виключити його з паризьких Ігор 2024 року.

Це може статися, якщо Міжнародна боксерська асоціація (IBA) продовжить контракт із російським "Газпромом".

Нагадаємо, контракт із "Газпромом" був одним із перших розпоряджень росіянина Умара Кремльова, коли він став президентом організації у грудні 2020 року.

У середині грудня стало відомо, що IBA має намір продовжити спонсорську угоду з "Газпромом".

Зазначимо, що у цьому виді спорту спортсмени змагаються на Олімпіадах з 1904 року, а українські боксери неодноразово виборювали різні медалі на олімпійському турнірі з боксу.