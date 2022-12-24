Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА за підсумками 2022 року

Українська команда залишається у топ-30 списку.

Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА за підсумками 2022 року
Збірна України не грала на ЧС-2022
© УАФ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) оновила рейтинг національних збірних за підсумками 2022 року, повідомляє УАФ.

Збірна України, порівняно з минулою версією рейтингу, піднялася на один рядок і знаходиться на 26-й позиції. При цьому серед європейських національних команд Україна йде 14-тою.

Лідером лишається Бразилія. Аргентина після своєї перемоги на чемпіонаті світу-2022 в Катарі все одно не змогла піднятися на перше місце та йде другою. До топ-3 входить Франція, а Бельгія після свого провалу на Мундіалі залишила першу трійку.

Збірна Марокко, яка посіла четверте місце на ЧС, піднялася на 11 позицій і тепер є 11-ю командою світу.

1 (1). Бразилія – 1840.77 бали

2 (3). Аргентина – 1838.38

3 (4). Франція – 1823.39

4 (2). Бельгія – 1781.3

5 (5). Англія – 1771.19

6 (8). Нідерланди – 1740.92

7 (12). Хорватія – 1727.62

8 (6). Італія – 1723.56

9 (9). Португалія – 1702.54

10 (7). Іспанія – 1692.71

…26 (27). Україна – 1536.99.

Свій наступний матч збірна України проведе у березні 2023 року проти Англії у відборі на Євро-2024. На ЧС-2022 підопічні Олександра Петракова не грали.


Данило Слесь, ZN.ua





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