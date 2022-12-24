Мессі пообіцяв ПСЖ продовжити контракт - ЗМІ

Аргентинець продовжить виступи за паризький клуб.

Мессі пообіцяв ПСЖ продовжити контракт - ЗМІ
Контракт Мессі закінчується влітку
© PSG

Аргентинський нападник Ліонель Мессі залишиться в ПСЖ, повідомляє видання Le Parisien,

35-річний форвард пообіцяв керівництву парижан продовжити контракт як мінімум до 2024 року.

За інформацією джерела, переговори між керівництвом ПСЖ та агентами гравця велися близько трьох місяців, а повну згоду між сторонами було досягнуто на початку грудня.

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов до ПСЖ із "Барселони" минулого року, оскільки фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.

Цього сезону Ліонель Мессі провів у французькій Лізі 1 за ПСЖ 13 матчів, забив 7 голів і віддав 10 асистів. У Лізі чемпіонів на рахунку форварда 5 матчів та 4 голи.

На ЧС-2022 у Катарі Мессі разом зі збірною Аргентини виграв Мундіаль, обігравши у фіналі збірну Франції. Лео оформив дубль у вирішальній грі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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