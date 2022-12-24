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2022-12-24
Лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт із клубом – ЗМІ
Українець має намір залишити команду.
Циганков може вирушити до Європи© ФК Динамо
Футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков відмовився продовжувати контракт із командою, повідомляє телеграм-канал
"Переговори Суркіса і Циганкова привели до очікуваного результату. Тобто ні до чого не привели. Тепер виходу для клубу рівно два - продаж по дисконту вже цієї зими або ж літнє прощання безкоштовно. Все просто", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що контракт Циганкова закінчується влітку 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 22 мільйони євро.
Цього сезону 25-річний Віктор забив 9 голів і віддав 6 результативних передач у 26 матчах за "Динамо".
Олексій Леонічев, ZN.ua