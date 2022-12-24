Лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт із клубом – ЗМІ

Українець має намір залишити команду.

Лідер
Циганков може вирушити до Європи
© ФК Динамо

Футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков відмовився продовжувати контракт із командою, повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside ".

"Переговори Суркіса і Циганкова привели до очікуваного результату. Тобто ні до чого не привели. Тепер виходу для клубу рівно два - продаж по дисконту вже цієї зими або ж літнє прощання безкоштовно. Все просто", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що контракт Циганкова закінчується влітку 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 22 мільйони євро.

Цього сезону 25-річний Віктор забив 9 голів і віддав 6 результативних передач у 26 матчах за "Динамо".


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Лідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт із клубом – ЗМІЛідер "Динамо" відмовився продовжувати контракт із клубом – ЗМІ
Бокс може бути виключений із програми Олімпіади через зв'язки з "Газпромом"Бокс може бути виключений із програми Олімпіади через зв'язки з "Газпромом"
"Арсенал" назвав суму, за яку готовий оформити трансфер зірки "Шахтаря""Арсенал" назвав суму, за яку готовий оформити трансфер зірки "Шахтаря"
Мессі пообіцяв ПСЖ продовжити контракт - ЗМІМессі пообіцяв ПСЖ продовжити контракт - ЗМІ
Збірна України піднялася в рейтингу ФІФА за підсумками 2022 рокуЗбірна України піднялася в рейтингу ФІФА за підсумками 2022 року
Блок рекламы


Похожие новости
Мессі пообіцяв ПСЖ продовжити контракт - ЗМІМессі пообіцяв ПСЖ продовжити контракт - ЗМІ
"Манчестер Юнайтед" офіційно розірвав контракт із Кріштіану Роналду"Манчестер Юнайтед" офіційно розірвав контракт із Кріштіану Роналду
Шевченко відмовився від посади віцепрезидента НОК УкраїниШевченко відмовився від посади віцепрезидента НОК України
Лідер "Шахтаря" Мудрик заявив про бажання змінити клуб узимкуЛідер "Шахтаря" Мудрик заявив про бажання змінити клуб узимку
"Манчестер Юнайтед" може розірвати контракт із Роналду після скандального інтерв'ю"Манчестер Юнайтед" може розірвати контракт із Роналду після скандального інтерв'ю
У Франції баскетболіста вигнали із збірної через підписання контракту з російським клубомУ Франції баскетболіста вигнали із збірної через підписання контракту з російським клубом
"Шахтар" втратив лідера перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів"Шахтар" втратив лідера перед вирішальним матчем у Лізі чемпіонів
Футболіст збірної України підписав новий контракт із бельгійським клубомФутболіст збірної України підписав новий контракт із бельгійським клубом
Французький футболіст відмовився їхати до Києва на матч УПЛ через ракетний терор РФФранцузький футболіст відмовився їхати до Києва на матч УПЛ через ракетний терор РФ
В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів "Мілану"В Італії бандити пограбували будинок одного з лідерів "Мілану"
Последние новости
Подгружаем последние новости