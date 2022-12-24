"Арсенал" назвав суму, за яку готовий оформити трансфер зірки "Шахтаря"

Лондонці продовжують торгуватися із донеччанами.

У "Шахтарі" сподіваються виручити за Мудрика 100 млн євро
© ФК Шахтер

Стало відомо, скільки лондонський "Арсенал" готовий заплатити за трансфер півзахисника донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика.

За даними журналіста CBS Sports Golazo Бена Джейкобса, "каноніри" сподіваються, що їм вистачить 60-65 млн. євро, включаючи бонуси.

Також "Арсенал" може запропонувати відсоток із майбутнього перепродажу для "Шахтаря".

"Англійський "Арсенал" цікавиться ним, але ми не отримували офіційних заявок", - наводить слова помічника директора "Шахтаря" Даріо Срни Карло Ніколині відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що контракт Михайла Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Нинішнього сезону на його рахунку 18 матчів, 10 голів та 8 асистів у всіх турнірах.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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