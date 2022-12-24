"Їх неможливо переконати": Світоліна розкритикувала ATP та WTA через допуск росіян

Спортсмени окупантів виступають під нейтральним прапором, інформує ZN.ua.

Світоліна - зіркова українська тенісистка
© btu.org.ua

Українська тенісистка Еліна Світоліна розкритикувала ATP та WTA через їхню позицію щодо російських та білоруських спортсменів.

"У тенісі нічого не було зроблено щодо спортсменів, які представляють ці країни. Я і мої співвітчизники багато разів говорили як з ATP, так і з WTA про війну. Зрештою, ми припинили спроби, тому що було просто неможливо переконати їх передумати, - сказала Світоліна.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати в повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які б не виключили росіян зі своїх змагань.

Російські тенісистки та тенісисти на турнірах WTA та ATP виступають під нейтральним прапором.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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