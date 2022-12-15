Спортивний арбітражний суд розгляне позов "Шахтаря" проти ФІФА наступного тижня

"Гірники" домагаються компенсації за втрату футболістів, інформує ZN.ua.

Спортивний арбітражний суд розгляне позов
"Шахтар" вимагає компенсацію від ФІФА
© ФК Шахтер

Cпортивний арбітражний суд (CAS) наступного тижня розгляне позов донецького "Шахтаря" проти Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє The Athletic.

"Гірники" домагаються виплати компенсації у розмірі 50 мільйонів євро через нові правила, які дозволили легіонерам команди призупинити контракти через війну.

Юристи українського клубу наполягають, що рішення ФІФА було ухвалено без консультацій із представниками "Шахтаря" чи Української асоціації футболу.

Донеччани хочуть довести, що призупинення контрактів порушує законодавство України та Швейцарії, а також закон про конкуренцію ЄС, а ФІФА не мала права втручатися у контракти, не будучи однією з їх сторін.

Нагадаємо, на тлі військової агресії Росії і після дозволу від ФІФА "Шахтар" залишили багато легіонерів. У першій половині поточного сезону за команду з іноземців грали лише Лассіна Траоре, Лукас Тейлор та Невен Джурасек. Останні двоє прийшли до клубу вже після початку війни.


Данило Слесь, ZN.ua





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