Міжнародна федерація волейболу відмовилася виплачувати Росії компенсацію за відібраний чемпіонат світу

Міжнародна федерація волейболу відмовилася виплачувати Росії компенсацію за відміну домашнього чемпіонату світу серед чоловіків, повідомив генеральний секретар всеросійської федерації волейболу Олександр Яременко.

За його словами, йдеться про повернення половини заявкового внеску: із вкладених 40 млн. доларів мали повернути 20 млн. доларів.

Змагання мали відбутися в Росії з 26 серпня по 11 вересня, але були перенесені до Польщі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У вересні 2021 року чоловічої збірної України для потрапляння на чемпіонат світу-2022 забракло одного ліцензійного місця.