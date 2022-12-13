Міжнародна федерація волейболу відмовилася виплачувати Росії компенсацію за відібраний чемпіонат світу

Окупанти залишилися без грошей.

Міжнародна федерація волейболу відмовилася виплачувати Росії компенсацію за відібраний чемпіонат світу
Турнір було перенесено до Польщі
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Міжнародна федерація волейболу відмовилася виплачувати Росії компенсацію за відміну домашнього чемпіонату світу серед чоловіків, повідомив генеральний секретар всеросійської федерації волейболу Олександр Яременко.

За його словами, йдеться про повернення половини заявкового внеску: із вкладених 40 млн. доларів мали повернути 20 млн. доларів.

Змагання мали відбутися в Росії з 26 серпня по 11 вересня, але були перенесені до Польщі через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

У вересні 2021 року чоловічої збірної України для потрапляння на чемпіонат світу-2022 забракло одного ліцензійного місця.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії в Україну наша збірна посіла місце відстороненої команди РФ, а на самому турнірі вперше в історії вийшла до чвертьфіналу турніру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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