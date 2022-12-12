Власники «Манчестер Юнайтед» відмовились від дивідендів, які виплачує клуб, уперше з 2016 року

Власники британського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед», сім'я Глейзерів, вирішили відмовитися від дивідендів, що надходять від клубу. Про це повідомляє The Athletic.

Власники «Манчестер Юнайтед» відмовились від дивідендів, які виплачує клуб, уперше з 2016 року
Фото: pixabay.com

15 листопада рада директорів, яка здебільшого складається з шести братів і сестер Глейзерів, не затвердила виплату піврічних дивідендів за 2023 фінансовий рік.

У звітах йдеться, що це рішення описується як економічне, що відображає такі фактори, як інвестиції у розмірі 200 млн фунтів стерлінгів, зроблені в команду минулого літа.

Останні квартальні результати «Манчестер Юнайтед» показують, що загальний рівень коштів клубу знизився на 96,9 млн фунтів в основному через трансферні витрати, що вимагало подальшого використання кредитних ліній.

Зміна відбулася після того, як Джоела Глейзера було допитано з цього приводу під час зборів консультативної ради вболівальників МЮ (FAB) у жовтні.

Обгрунтування дивідендів було головною темою під час цих переговорів, і Глейзера питали, чому гроші виплачували акціонерам із клубних фондів, навіть коли команда мала найгірший сезон з моменту утворення Прем'єр-ліги, а клуб як компанія зазнав збитків у розмірі 115,5 млн фунтів.

З 2016 року Глейзери вивели з клубу у якості дивідендів понад 150 млн фунтів, що ще більше погіршило їхні стосунки з уболівальниками.





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