Власники «Манчестер Юнайтед» відмовились від дивідендів, які виплачує клуб, уперше з 2016 року

Власники британського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед», сім'я Глейзерів, вирішили відмовитися від дивідендів, що надходять від клубу. Про це повідомляє The Athletic.

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15 листопада рада директорів, яка здебільшого складається з шести братів і сестер Глейзерів, не затвердила виплату піврічних дивідендів за 2023 фінансовий рік.

У звітах йдеться, що це рішення описується як економічне, що відображає такі фактори, як інвестиції у розмірі 200 млн фунтів стерлінгів, зроблені в команду минулого літа.

Останні квартальні результати «Манчестер Юнайтед» показують, що загальний рівень коштів клубу знизився на 96,9 млн фунтів в основному через трансферні витрати, що вимагало подальшого використання кредитних ліній.

Зміна відбулася після того, як Джоела Глейзера було допитано з цього приводу під час зборів консультативної ради вболівальників МЮ (FAB) у жовтні.

Обгрунтування дивідендів було головною темою під час цих переговорів, і Глейзера питали, чому гроші виплачували акціонерам із клубних фондів, навіть коли команда мала найгірший сезон з моменту утворення Прем'єр-ліги, а клуб як компанія зазнав збитків у розмірі 115,5 млн фунтів.

З 2016 року Глейзери вивели з клубу у якості дивідендів понад 150 млн фунтів, що ще більше погіршило їхні стосунки з уболівальниками.