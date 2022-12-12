Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру

Український півзахисник Роман Безус приніс перемогу "Омонії" у компенсований час поєдинку 14-го туру чемпіонату Кіпру з "Хлоракою" (1:0).

Українець вийшов на поле у другому таймі та відзначився на 95-й хвилині матчу, забивши єдиний гол у матчі.

Роман обіграв опонента, і точно пробив з-за меж штрафного майданчика в нижній кут воріт.

Roman Bezus' останній gasp winner for @OMONOIAfootball pic.twitter.com/WBdcUYYRhF — Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) December 11, 2022

Нагадаємо, Роман Безус у міжсезоння залишив бельгійський "Гент", за який виступав із 2019 року. У статусі вільного агента хавбек поповнив склад кіпрського клубу у серпні.

Безус зіграв у 17-ти матчах за "Омонію" цього сезону у всіх турнірах. Хавбек забив три голи і віддав дві результативні передачі.

"Омонія" набрала 22 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру.