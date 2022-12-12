Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру

Українець забив вирішальний гол.

Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру
Безус грає на Кіпрі
© AC Omonia

Український півзахисник Роман Безус приніс перемогу "Омонії" у компенсований час поєдинку 14-го туру чемпіонату Кіпру з "Хлоракою" (1:0).

Українець вийшов на поле у другому таймі та відзначився на 95-й хвилині матчу, забивши єдиний гол у матчі.

Роман обіграв опонента, і точно пробив з-за меж штрафного майданчика в нижній кут воріт.

Roman Bezus' останній gasp winner for @OMONOIAfootball pic.twitter.com/WBdcUYYRhF

— Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) December 11, 2022

Нагадаємо, Роман Безус у міжсезоння залишив бельгійський "Гент", за який виступав із 2019 року. У статусі вільного агента хавбек поповнив склад кіпрського клубу у серпні.

Безус зіграв у 17-ти матчах за "Омонію" цього сезону у всіх турнірах. Хавбек забив три голи і віддав дві результативні передачі.

"Омонія" набрала 22 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Кіпру.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Україна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетикиУкраїна здобула першу медаль на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під ДонецькомУкраїнський рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком
Український футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату КіпруУкраїнський футболіст приніс перемогу своїй команді у матчі чемпіонату Кіпру
Легендарний ексфутболіст "Барселони" побився з уболівальником на ЧС-2022 у КатаріЛегендарний ексфутболіст "Барселони" побився з уболівальником на ЧС-2022 у Катарі
Кріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІКріштіану Роналду чекає на пропозиції з Європи - ЗМІ
Блок рекламы


Похожие новости
Український рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під ДонецькомУкраїнський рекордсмен загинув у бою проти російських окупантів під Донецьком
Українець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіонуУкраїнець Зозуля став футболістом команди третього іспанського дивізіону
Названий найдорожчий футболіст УПЛ під час війниНазваний найдорожчий футболіст УПЛ під час війни
Ще один український боксер проведе бій за титул чемпіона світуЩе один український боксер проведе бій за титул чемпіона світу
Легендарний ексфутболіст "Барселони" побився з уболівальником на ЧС-2022 у КатаріЛегендарний ексфутболіст "Барселони" побився з уболівальником на ЧС-2022 у Катарі
Український футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубуУкраїнський футболіст залишив УПЛ і перейшов до американського клубу
Зірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинкуЗірковий футболіст збірної Англії тимчасово покинув ЧС-2022 у Катарі через пограбування будинку
Український боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у ЛондоніУкраїнський боксер Берінчик провів битву поглядів зі своїм суперником перед титульним боєм у Лондоні
ФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світуФІФА хоче запровадити серію пенальті на груповому етапі наступного чемпіонату світу
"Динамо" здобуло розгромну перемогу у заключному матчі року"Динамо" здобуло розгромну перемогу у заключному матчі року
Последние новости
Подгружаем последние новости